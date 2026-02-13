18:29  13 лютого
На Київщині затримали наркоторговця, який постачав кокаїн блогерам та клієнтам із шоу-бізнесу
17:09  13 лютого
На вихідних в Україні потепліє до +10 градусів
14:15  13 лютого
Росіяни вдарили по дитячій лікарні в Сумах
UA | RU
UA | RU
13 лютого 2026, 16:15

"Зникли" понад 120 мільйонів: НАБУ викрило розкрадання на відновленні Харкова

13 лютого 2026, 16:15
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Харкові будуть судити учасників орагнізованої групи. Відомо, що вони розробили схему розкрадання коштів міжнародних партнерів

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, лідером групи був впливовий бізнесмен. Він зговорився з першим заступником генерального директора КП "Харківські теплові мережі". Вони вклали договори з підконтрольними компаніями на постачання трубної продукції, вікон та технічної солі.

Згодом "переможець" закупив продукцію у виробника та перепродав КП за понад удвічі завищеною ціною. Внаслідок схеми держава втратила понад 128,2 мільйона гривень. Відомо, що 22 мільйони з цієї суми надав Світовий банк.

Нагадаємо, у справі про розкрадання продуктів на понад 3 млн грн на Київщині ДБР викрило командира частини, як організатора схеми.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
НАБУ розкрадання коштів Харків
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
На Київщині затримали наркоторговця, який постачав кокаїн блогерам та клієнтам із шоу-бізнесу
13 лютого 2026, 18:29
Декому з українців стало простіше отримати відстрочку
13 лютого 2026, 18:05
На вихідних в Україні потепліє до +10 градусів
13 лютого 2026, 17:09
У ЗСУ показали, як ефектно атакували підстанцію та аеродром ворога
13 лютого 2026, 16:45
Як можна обирати очільником олімпійського руху людину з тоталітарної країни
13 лютого 2026, 16:33
13 500 євро з людини: на Буковині затримали організаторів нелегального виїзду чоловіків за кордон
13 лютого 2026, 15:55
Надзвичайна ситуація у Києво-Печерській лаврі: підтоплено фондосховища музею
13 лютого 2026, 15:37
Стало відомо, де та коли може відбутися наступний раунд мирних переговорів
13 лютого 2026, 15:18
Працівники київського депо зливали дизель із тепловозів: до 2000 літрів за ніч
13 лютого 2026, 14:44
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »