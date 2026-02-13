"Зникли" понад 120 мільйонів: НАБУ викрило розкрадання на відновленні Харкова

Фото з відкритих джерел

У Харкові будуть судити учасників орагнізованої групи. Відомо, що вони розробили схему розкрадання коштів міжнародних партнерів

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, лідером групи був впливовий бізнесмен. Він зговорився з першим заступником генерального директора КП "Харківські теплові мережі". Вони вклали договори з підконтрольними компаніями на постачання трубної продукції, вікон та технічної солі.

Згодом "переможець" закупив продукцію у виробника та перепродав КП за понад удвічі завищеною ціною. Внаслідок схеми держава втратила понад 128,2 мільйона гривень. Відомо, що 22 мільйони з цієї суми надав Світовий банк.

