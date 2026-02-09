ДБР проводить обшуки в обласному підрозділі ДСНС на Закарпатті

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У понеділок, 9 лютого, слідчі Державного бюро розслідувань проводять обшуки в обласному підрозділі Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, передає RegioNews.

Офіційних коментарів від ДБР або ДСНС наразі не надходило.

За наявною інформацією, слідчі дії можуть бути пов'язані з можливими порушеннями під час закупівель техніки та обладнання, а також із ймовірними бюджетними схемами.

Нагадаємо, влітку на Запоріжжі правоохоронці викрили схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. У її організації підозрюють начальника караулу однієї з місцевих пожежних частин. До злочинної діяльності посадовець залучив знайомого – колишнього лісника із Закарпаття. За свої послуги зловмисники вимагали 19 тисяч доларів США.