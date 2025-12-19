На дорозі Одеса-Рені обмежили рух транспорту через російську атаку

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Трасу Одеса-Рені перекрили для вантажівок, а міст у Маяках тимчасово закрили через ворожі удари

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Одеську ОВА.

"Враховуючи оперативну ситуацію в регіоні та з метою ліквідації наслідків ворожих обстрілів Одещини, рішенням Ради оборони Одеської області від 19 грудня 2025 року припинено рух вантажного транспорту автомобільною дорогою М-15 Одеса-Рені", – йдеться у повідомленні.

Власників транспортних компаній та водіїв просять врахувати вищезазначену інформацію при плануванні маршрутів вантажних перевезень.

Як відомо, ворог знову атакував об’єкт транспортної інфраструктури в Одеському районі. Зокрема росіяни знову атакували міст в селі Маяки.