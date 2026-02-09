У Києві судили начальника поїзда за махінації з квитками

Фото: УЗ

Святошинський районний суд міста Києва затвердив угоду щодо участі у злочинній організації і зловживання службовим становищем. Стало відомо, яке покарання він отримав

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, залізничники створювали штучний дефіцит залізничних квитків на популярних напрямках міжнародного сполучення. Зокрема, незаконно продавали місця у вагонах поїздів і службових купе провідників.

Злочинну організацію ліквідували в 2024 році. До складу групи входило 15 осію. Загальна сума шкоди Укрзалізниці оцінюється у 8,7 мільйона гривень. Відомо, що в період з січня по червень 2024 року внаслідок злочинних дій начальника поїзда Укрзалізниця недоотримала від продажу квитків на потяг 733 тисячі гривень.

Обвинувачений уклав угоду з прокурором. Він отримав покарання у вигляді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень і 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбуття тюремного покарання з іспитовим строком 2 роки. Також він добровільно відшкодував 245 тисяч гривень збитків і задонатив 25 тисяч гривень на підтримку Збройних Сил України.

