15:38  09 грудня
У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії
08:43  09 грудня
У Тернополі на будівництві загинув працівник, впавши з висоти
08:11  09 грудня
Від удару відкинуло на кілька метрів: у Дніпрі авто збило пішохода
09 грудня 2025, 16:17

На Донеччині прикордонники виявили та знищили 2 реактивні системи залпового вогню росіян

09 грудня 2025, 16:17
ілюстративне фото: з відкритих джерел
На Лиманському напрямку пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» виявили та знищили ще дві реактивні системи залпового вогню противника Тип-63

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

"Завдяки влучності "Фенікса" цих двох примірників ворожого залізяччя на полі бою більше немає", – йдеться у повідомленні.

Окрім того, наші хлопці продовжують завдавати ударів по штурмових групах піхоти й іншій техніці противника.

Як повідомлялось, ЗСУ загрожує новий "котел" на Донеччині. Навколо населеного пункту Мирноград вже сіра зона.

04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
