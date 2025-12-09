На Донеччині прикордонники виявили та знищили 2 реактивні системи залпового вогню росіян
На Лиманському напрямку пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» виявили та знищили ще дві реактивні системи залпового вогню противника Тип-63
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
"Завдяки влучності "Фенікса" цих двох примірників ворожого залізяччя на полі бою більше немає", – йдеться у повідомленні.
Окрім того, наші хлопці продовжують завдавати ударів по штурмових групах піхоти й іншій техніці противника.
Як повідомлялось, ЗСУ загрожує новий "котел" на Донеччині. Навколо населеного пункту Мирноград вже сіра зона.
ССО завдали удару по складам БпЛА в Донецьку та палива на ЛуганщиніВсі новини »
09 грудня 2025, 13:05Росіяни випустили по Україні 110 БпЛА: зафіксовані влучання на 9 локаціях
09 грудня 2025, 08:59Під час бойового завдання на сході загинув досвідчений український пілот
08 грудня 2025, 17:22
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
На Дніпропетровщині 17-річного водія будуть судити за смертельну ДТП
09 грудня 2025, 16:55На Кіровоградщині водій збив жінку біля ТЦ
09 грудня 2025, 16:30Весна стане для України часом важкого похмілля
09 грудня 2025, 16:19Викрили хакера з Буковини, який викрадав акаунти користувачів у соцмережах
09 грудня 2025, 15:55У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії
09 грудня 2025, 15:38Для росіян масштаб жертв ніколи не був вирішальним фактором у сприйнятті реальності
09 грудня 2025, 15:27Світла у людей буде більше, але відключатимуть навіть критичні об'єкти
09 грудня 2025, 15:11Судове засідання у справі Коломойського знову скасували: названо причину
09 грудня 2025, 14:55РФ вчергове завдала удару по газовій інфраструктурі України
09 грудня 2025, 14:16
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі блоги »