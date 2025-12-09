На Донеччині прикордонники виявили та знищили 2 реактивні системи залпового вогню росіян

ілюстративне фото: з відкритих джерел

На Лиманському напрямку пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» виявили та знищили ще дві реактивні системи залпового вогню противника Тип-63

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

"Завдяки влучності "Фенікса" цих двох примірників ворожого залізяччя на полі бою більше немає", – йдеться у повідомленні.

Окрім того, наші хлопці продовжують завдавати ударів по штурмових групах піхоти й іншій техніці противника.

Як повідомлялось, ЗСУ загрожує новий "котел" на Донеччині. Навколо населеного пункту Мирноград вже сіра зона.