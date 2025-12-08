Під час бойового завдання на сході загинув досвідчений український пілот

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Під час виконання завдання на Су-27 загинув підполковник Євгеній Іванов

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Під час виконання бойового завдання на східному напрямку фронту загинув старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації підполковник Іванов Євгеній Віталійович.

Трагедія сталася у понеділок, 8 грудня, близько опівдня.

"На східному напрямку, під час виконання бойового завдання на літаку Су-27, загинув старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації підполковник Іванов Євгеній Віталійович. Обставини зʼясовуються", – йдеться у повідомленні.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким пілота.

Нагадаємо, у вересні в Запорізькій області розбився український винищувач Су-27. На жаль, 30-річний пілот загинув.