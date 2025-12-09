ССО завдали удару по складам БпЛА в Донецьку та палива на Луганщині

Скриншот із відео

Сили спеціальних операцій продовжують вражати об'єкти росіян на Донеччині та на території тимчасово окупованої Луганської області

Про це повідомило Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ, передає RegioNews.

Так, в ніч на 8 грудня в Донецьку уражено склад 9-ї окремої мотострілецької бригади 51 армійського корпусу, де зберігалася значна кількість розвідувальних та ударних БПЛА тактичного рівня, а також бойові частини до них.

У Луганській області, в населеному пункті Сімейкіне, ССО вразили склад паливно-мастильних матеріалів ГВ "Юг". Внаслідок удару було знищено резервуари з приблизно 6000 м³ палива.

У повідомленні зазначається, що Сили спеціальних операцій продовжують здійснювати асиметричні дії задля підриву наступальних спроможностей російської армії.

Нагадаємо, у Покровську бійці Сил спеціальних операцій ЗС України знищили диверсійно-розвідувальну групу окупантів з чотирьох осіб, які намагалися заховатися у багатоповерхівці.