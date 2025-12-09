08:50  09 грудня
Знайшли непритомною: у Києві затримали чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 16-річної дівчини
08:43  09 грудня
У Тернополі на будівництві загинув працівник, впавши з висоти
08:11  09 грудня
Від удару відкинуло на кілька метрів: у Дніпрі авто збило пішохода
09 грудня 2025, 13:05

ССО завдали удару по складам БпЛА в Донецьку та палива на Луганщині

09 грудня 2025, 13:05
Скриншот із відео
Сили спеціальних операцій продовжують вражати об'єкти росіян на Донеччині та на території тимчасово окупованої Луганської області

Про це повідомило Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ, передає RegioNews.

Так, в ніч на 8 грудня в Донецьку уражено склад 9-ї окремої мотострілецької бригади 51 армійського корпусу, де зберігалася значна кількість розвідувальних та ударних БПЛА тактичного рівня, а також бойові частини до них.

У Луганській області, в населеному пункті Сімейкіне, ССО вразили склад паливно-мастильних матеріалів ГВ "Юг". Внаслідок удару було знищено резервуари з приблизно 6000 м³ палива.

У повідомленні зазначається, що Сили спеціальних операцій продовжують здійснювати асиметричні дії задля підриву наступальних спроможностей російської армії.

Нагадаємо, у Покровську бійці Сил спеціальних операцій ЗС України знищили диверсійно-розвідувальну групу окупантів з чотирьох осіб, які намагалися заховатися у багатоповерхівці.

04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
07 серпня 2025
