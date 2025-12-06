Через ракетну атаку в Дніпрі виникли масштабні пожежі

фото: ДСНС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Як зазначається, вранці у Дніпрі внаслідок ракетної атаки сталася пожежа складських приміщень. До гасіння залучено авіацію.

Роботи з ліквідації наслідків тривають. На місці працює 114 рятувальників та 35 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, у ніч з 5 на 6 грудня ворог завдав масованого ракетно-дронового удару по об’єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії.