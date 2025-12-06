15:08  06 грудня
Через ракетну атаку в Дніпрі виникли масштабні пожежі
10:46  06 грудня
Росіяни повністю знищили залізничний вокзал у Фастові на Київщині
07:42  06 грудня
Укрзалізниця терміново змінює графіки руху потягів через російську атаку
06 грудня 2025, 15:08

Через ракетну атаку в Дніпрі виникли масштабні пожежі

06 грудня 2025, 15:08
фото: ДСНС
Внаслідок російської атаки відбулось загоряння складів із медикаментами та шинами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Як зазначається, вранці у Дніпрі внаслідок ракетної атаки сталася пожежа складських приміщень. До гасіння залучено авіацію.

Роботи з ліквідації наслідків тривають. На місці працює 114 рятувальників та 35 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, у ніч з 5 на 6 грудня ворог завдав масованого ракетно-дронового удару по об’єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії.

04 грудня 2025
07 серпня 2025
