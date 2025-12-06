Через ракетну атаку в Дніпрі виникли масштабні пожежі
Внаслідок російської атаки відбулось загоряння складів із медикаментами та шинами
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Як зазначається, вранці у Дніпрі внаслідок ракетної атаки сталася пожежа складських приміщень. До гасіння залучено авіацію.
Роботи з ліквідації наслідків тривають. На місці працює 114 рятувальників та 35 одиниць техніки ДСНС.
Нагадаємо, у ніч з 5 на 6 грудня ворог завдав масованого ракетно-дронового удару по об’єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії.
Програв у рулетку – напав і пограбував: суд виніс вирок студенту з ДніпраВсі новини »
05 грудня 2025, 20:47У Дніпрі підліток потрапив під трамвай: у мережі поділились подробицями ДТП
05 грудня 2025, 19:55На Дніпропетровщині жінка заради жарту "вбила" свого чоловіка
04 грудня 2025, 20:40
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
У Польщі оголошували повітряну тривогу через російську атаку по Україні
06 грудня 2025, 15:58Зеленський летить до Великої Британії
06 грудня 2025, 14:15США не хочуть надавати Україні жодних зобовʼязуючих гарантій
06 грудня 2025, 13:07"Це все фейк": депутатка Скороход звинуватила НАБУ у брехні
06 грудня 2025, 12:35Корупційний скандал із депутаткою Скороход може бути прелюдією до нової розвінчальної глави про РНБО
06 грудня 2025, 11:48Росіяни повністю знищили залізничний вокзал у Фастові на Київщині
06 грудня 2025, 10:46Уночі Сили оборони знешкодили 615 із 704 повітряних цілей
06 грудня 2025, 10:19Ворог завдав масованого удару по об'єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії
06 грудня 2025, 09:50Укрзалізниця терміново змінює графіки руху потягів через російську атаку
06 грудня 2025, 07:42
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі блоги »