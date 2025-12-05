Рятувальники ліквідували пожежу, спричинену ударами БпЛА у Харкові

Фото: ДСНС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Ворог атакував ударними безпілотниками територію одного з об'єктів у Основ'янському районі міста. Виникли декілька осередків займання на загальній площі 500 кв. м.

На щастя, жертв та постраждалих немає.

Рятувальники ліквідували пожежу, спричинену ворожою атакою.

Нагадаємо, пізно ввечері 4 грудня у Харкові зафіксували три удари ворожих дронів.