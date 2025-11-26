Під Полтавою горить сміттєзвалище
У селі Макухівка біля Полтави знову виникла пожежа на сміттєзвалищі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцевий телеграм-канал "Фонтанзамільйон Полтава".
Наразі подробиць щодо масштабів займання немає.
Нагадаємо, 17 листопада на Вінниччині ліквідували дві пожежі в зерносушарках. Пожежі сталися в селах Ліщенці та Ксаверівка.
