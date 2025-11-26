Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 26 листопада ворог атакував Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 90-та ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 55 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 72 ворожі безпілотники типу, які атакували північ, південь і схід України.

Зафіксовано влучання ракет та 10 ударних БпЛА на 10 локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Нагадаємо, 25 листопада близько 22:00 росіяни розпочали атаку дронами по території Запоріжжя. Пошкоджені 31 багатоповерхівка та 20 приватних будинків. Наразі відомо про 19 поранених.