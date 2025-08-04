У Краматорську зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару РФ
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару росіян по Краматорську 31 липня зросла до 7 осіб
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
"Внаслідок цинічного ворожого удару по середмістю Краматорська 31 липня було зруйновано два під’їзди п’ятиповерхового житлового будинку, загинуло щонайменше 7 осіб", - повідомили рятувальники.
Під час проведення аварійно-рятувальних робіт співробітники ДСНС розібрали 1685 тонн зруйнованих конструкцій та ліквідували пожежу на площі 1200 кв. м.
Нагадаємо, 31 липня армія РФ нанесла прицільний ракетний удар по центральній частині Краматорська. Вибух повністю зруйнував одну багатоповерхівку, а ударна хвиля пошкодила близько десяти сусідніх будинків.
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