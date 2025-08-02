Росіяни вбили у Костянтинівці мирного жителя
Російська армія обстріляла Костянтинівку з артилерії
Про це у Фейсбуці повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов, передає RegioNews.
Відомо, що загинула цивільна особа, пошкоджено будинки та авто.
"Черговий ворожий удар по місту Костянтинівці зі ствольної артилерії забрав життя мирного мешканця. Людина отримала тілесні ушкодження, несумісні з життям, перебуваючи у власному будинку", - йдеться у повідомленні.
Окрім людських втрат, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено фасади приватних житлових будинків та легковий автомобіль.
Нагадаємо, 2 серпня росіяни атакували центр Слов’янська на Донеччині. Місто атакував безпілотник "Шахед".
Росіяни атакували Дружківку дронами, місто в димуВсі новини »
02 серпня 2025, 10:49У МВА показали наслідки обстрілу Слов'янська: пошкоджені медзаклади та багатоповерхівки
01 серпня 2025, 09:58
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
Колишнього голову Луганської ОВА викрили в масштабній корупції
02 серпня 2025, 18:49На хабарі впіймали одного з народних депутатів "Слуги народу"
02 серпня 2025, 17:29Те, що сталося у Вінниці - це вирок владі
02 серпня 2025, 16:45Українці зможуть сплатити штраф за неявку по повістці через Резерв+
02 серпня 2025, 16:22У мережі показали наслідки обстрілу Херсона 2 серпня
02 серпня 2025, 15:48Конфлікт цивільних із ТЦК у Вінниці кваліфікували як спробу захоплення державної установи
02 серпня 2025, 15:09На Одещині прикордонники затримали 9 чоловіків, які намагались втекти у Придністров’я
02 серпня 2025, 14:39Учасників скандальної вечірки на День жалоби у Києві доставили в ТЦК
02 серпня 2025, 13:54У ТЦК прокоментували конфлікт із цивільними у Вінниці
02 серпня 2025, 13:33
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій