Фото: ДСНС України

Російські війська нанесли прицільний ракетний удар по центральній частині Краматорська, що на Донеччині

Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.

У результаті атаки загинула одна людина, ще 11 отримали поранення, серед них є тяжкохворий. На місці події працюють рятувальники та екстрені служби.

Рятувальники проводять пошуково-рятувальні роботи серед завалів

Руїни багатоповерхового будинку, зруйнованого внаслідок прицільного ракетного удару

Вибух повністю зруйнував одну багатоповерхівку, а ударна хвиля пошкодила близько десяти сусідніх будинків. Вогонь, що виник після вибуху, гасять із залученням пожежного тактичного робота Magirus Wolf С1.

Ліквідація пожежі після вибуху в Краматорську

Пошкоджені вибухом сусідні будинки в центральній частині міста

Надзвичайники працюють над ліквідацією наслідків атаки та евакуацією постраждалих

Надзвичайники продовжують аварійно-рятувальні роботи та пошуки можливих потерпілих під завалами. Ситуація залишається напруженою, фахівці докладають максимум зусиль для мінімізації наслідків атаки.

Нагадаємо, комбінований удар по Києву: серед загиблих — 6-річна дитина. Зазначається, що в Києві кількість загиблих зросла до 11 людей. Серед них одна дитина.