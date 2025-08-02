09:53  02 серпня
Росіяни вдарили по центру Слов’янська
09:20  02 серпня
У Києві в День жалоби влаштували гучну вечірку у гей-клубі
08:59  02 серпня
У Вінниці через ТЦК сталися масові сутички
UA | RU
UA | RU
02 серпня 2025, 10:49

Росіяни атакували Дружківку дронами, місто в диму

02 серпня 2025, 10:49
Читайте также на русском языке
фото: Дружківка info
Читайте также
на русском языке

У суботу, 2 серпня, армія РФ атакувала Дружківку на Донеччині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал Дружківка info.

У мережі очевидці публікують відео прильотів ворожих БпЛА.

Нагадаємо, вранці, 2 серпня, росіяни вдарили по центру Слов’янська на Донеччині. Місто атакував ворожий "Шахед".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дружківка Донецька область атака війна відео
У МВА показали наслідки обстрілу Слов'янська: пошкоджені медзаклади та багатоповерхівки
01 серпня 2025, 09:58
Атака в ніч на 1 серпня: сили ППО знешкодили 44 російські дрони
01 серпня 2025, 09:20
Всі новини »
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
На Сумщині російській військові атакували автомобіль Укрпошти, є поранені
02 серпня 2025, 11:10
У Києві поліція відкрила кримінальну справу через скандальну вечірку в День жалоби
02 серпня 2025, 10:29
Росіяни вдарили по центру Слов’янська
02 серпня 2025, 09:53
У Києві в День жалоби влаштували гучну вечірку у гей-клубі
02 серпня 2025, 09:20
У Вінниці через ТЦК сталися масові сутички
02 серпня 2025, 08:59
Скандальна блогерка Алхім виїхала жити за кордон
02 серпня 2025, 01:55
США розгортають ядерні підводні човни через погрози РФ - Трамп
02 серпня 2025, 01:35
В Україні зміняться ціни на "борщовий набір": до чого готуватися
02 серпня 2025, 00:55
Ціни на живих свиней зростають
02 серпня 2025, 00:35
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Всі публікації »
Анастасія Радіна
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Всі блоги »