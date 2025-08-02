Росіяни атакували Дружківку дронами, місто в диму
У суботу, 2 серпня, армія РФ атакувала Дружківку на Донеччині
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал Дружківка info.
У мережі очевидці публікують відео прильотів ворожих БпЛА.
Нагадаємо, вранці, 2 серпня, росіяни вдарили по центру Слов’янська на Донеччині. Місто атакував ворожий "Шахед".
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