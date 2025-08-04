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04 серпня 2025, 18:35

Думала, що на Росії краще: жителька Донбасу "злила" дані про ЗСУ за 2 тисячі

04 серпня 2025, 18:35
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Ілюстративне фото
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Жительку Донецької області судили за державну зраду. Найближчі роки вона проведе за ґратами

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У Кам'янському жінку засудили до 15 років позбавлення волі за державну зраду. Відомо, що восени 2024 року та в січні 2025 року вона, мешкаючи на Донеччині, передавала росіянам дані про розташування особового складу та військової техніки Збройних сил України в селах Багатир і Костянтинопіль. За це їй один раз на банківську картку прийшло 2 тисячі гривень.

У месенджері жінка спілкувалась з військовим так званої "ДНР". Жінка передавала йому інформацію про будинки, які пустували в селі Дачне. Через кілька днів вона евакуювалась з родиною на Дніпропетровщину. Проте менш ніж за місяць її затримали.

На суді жінка визнала все, що зробила. За її словами, восени минулого року їй зателефонував незнайомець і почав говорити, що в країні все погано, і спитав "Що там у нас?". Вона "повелась на цей словесний оборот" і продовжила розмову та погодилась на співпрацю.

Чому вона погодилась передавати дані про українських військових, жінка не пояснила. За її словами, коли почалась війна, вона вважала Донбас своїм домом. При цьому тоді їй здавалось, що "на Росії люди живуть краще, мають більше свободи".

Нагадаємо, раніше затримали російську агентку, яка готувала теракт у Дніпрі. Відомо, що жінка була наркозалежна, і росіяни завербували її через месенджер.

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