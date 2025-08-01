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01 серпня 2025, 14:58

Не знає, хто напав на Україну: на Київщині судили коригувальника, який заробляв на завданнях для росіян

01 серпня 2025, 14:58
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Ілюстративне фото
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У Київській області викрили коригувальника. Чоловік надсилав росіянам дані про різні об'єкти, і отримував за це гроші

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У Київській області визнали громадянина винним у державній зраді. З листопада 2024 року по січень 2025 року він через месенджер передавав росіянину інформацію щодо розташування військових частин і обʼєктів критичної інфраструктури в місті Києві. Також він передав дані про об'єкт у Василькові.

Чоловік їхав за адресою, яку йому сказали, та знімав на камеру прилеглу територію. За кожен об'єкт він отримував 100 доларів на банківську картку. При цьому він усвідомлював незаконність своїх дій, бо писав росіянину, що "ризикує життям" і йому "потрібна страховка".

На суді чоловік визнав свою провину частково. Він зазначив, що не знає, хто напав на Україну, але знає, що росіяни нашу країну обстрілюють. За його словами, через відсутність роботи взимку знайшов чат у Telegram, де йому запропонували знімати фото та відео. Співрозмовник не представлявся, для чого потрібні фото не говорив, а він і не цікавився.

Чоловік зазначив, що він кається, але виправдовується, що не усвідомлював, для чого "замовникам" потрібні ці фото. Зазначається, що він страждає через легку розумову відсталість, є інвалідом другої групи з дитинства, у нього є залишкові зміни після вилікуваного туберкульозу і виявлені антитіла до ВІЛ.

Його визнали обмежено осудним. Йому призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі, а також примусові медичні заходи в виді амбулаторної психіатричної допомоги.

Нагадаємо, СБУ затримала російського агента, який на замовлення росіян коригував удари по Запоріжжю. На замовлення росіян він збирав координати різних об'єктів у місті.

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