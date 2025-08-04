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Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В Каменской женщине приговорили к 15 годам лишения свободы за государственную измену. Известно, что осенью 2024 года и в январе 2025 года она, проживая в Донецкой области, передавала россиянам данные о расположении личного состава и военной техники Вооруженных сил Украины в селах Богатырь и Константинополь. За это ей один раз на банковскую карту пришло 2 тысячи гривен.

В мессенджере женщина общалась с военным так называемой ДНР. Женщина передавала ему информацию о домах, которые резвились в селе Дачное. Через несколько дней она эвакуировалась с семьей на Днепропетровщину. Однако менее чем через месяц ее задержали.

На суде женщина признала все, что сделала. По ее словам, осенью прошлого года ей позвонил по телефону незнакомец и начал говорить, что в стране все плохо, и спросил "Что там у нас?". Она "повела себя на этот словесный оборот" и продолжила разговор и согласилась на сотрудничество.

Почему она согласилась передавать данные об украинских военных, женщина не объяснила. По ее словам, когда началась война, она считала Донбасс своим домом. При этом тогда ей казалось, что "на России люди живут лучше, имеют больше свободы".

Напомним, ранее задержали российскую агентку, готовившую теракт в Днепре. Известно, что женщина была наркозависимой, и россияне завербовали ее через мессенджер.