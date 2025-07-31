12:51  31 липня
У Bolt покарали таксиста, який у Полтаві влетів у будинок
08:36  31 липня
Через атаку росіян зруйновано квартиру української телеведучої
06:40  31 липня
На Полтавщині Mercedes збив на переході підлітка та жінку
UA | RU
UA | RU
31 липня 2025, 15:00

У Харкові затримали агента ФСБ, який наводив удари по енергоінфраструктурі міста

31 липня 2025, 15:00
Читайте также на русском языке
фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Служба безпеки запобігла черговій спробі РФ зруйнувати енергетичну інфраструктуру Харкова та зірвати підготовку міста до нового опалювального сезону

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Так, правоохоронці затримала агента ФСБ, який коригував російські обстріли по енергетичній інфраструктурі Харкова. Зловмисником виявився 34-річний експрацівник місцевого підприємства теплоенергетики, якого звільнили через наркозалежність. ФСБ дистанційно завербувала його через соцмережі й запропонувала гроші в обмін на співпрацю.

На замовлення РФ зрадник збирав координати військових, пунктів дислокації ТЦК, геолокації мобільних вогневих груп ППО, модульних котелень, електро- і теплогенеруючих об’єктів міста. Окупанти планували використати цю інформацію для підготовки нової серії ракетно-дронових ударів.

За матеріалами СБУ, агент координував свою підривну діяльність із діючим співробітником ФСБ. На фінальному етапі спецоперації фігуранта затримали.

Під час обшуку у нього вилучили телефон із доказами роботи на РФ. Правоохоронці повідомили ворожому агенту про підозру в державній зраді.

"Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала "крота" у Повітряних силах України. Відомо, що він готував удари росіян по аеродромах базування базування літаків F-16, Mirage 2000 та Су-24. Зрадником виявився льотчик-інструктор, майор однієї з авіабригад ЗСУ.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
СБУ ФСБ РФ Харків агент рф затримання держзрада енергетика інфраструктура
У Херсоні медсестру засудили до довічного ув’язнення за передачу даних ЗСУ росіянам
30 липня 2025, 17:48
Магамедрасулов, підозрюваний у держзраді, був ключовим у справі друга президента Міндіча — ЗМІ
30 липня 2025, 13:37
Тепер в СБУ буде більше бійців: Зеленський підписав закон
29 липня 2025, 01:50
Всі новини »
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
На базі відпочинку Дніпропетровщини 16-річна дівчина впала в алкогольну кому
31 липня 2025, 16:40
Повістки відтепер надсилатимуть поштою, а відмова від отримання листа вважатиметься ухиленням від мобілізації
31 липня 2025, 16:29
У Черкасах чоловік під час проходження ВЛК вистрибнув з вікна: його родичка звинуватила ТЦК у брехні
31 липня 2025, 16:27
По Києву вдарили реактивні "Шахеди", які неможливо збити — швидкість дронів понад 500 км/год, - BBC
31 липня 2025, 16:18
У Тернополі маршрутка збила жінку
31 липня 2025, 16:11
Замість iPhone спустошений гаманець: дівчина з Прикарпаття втратила 10 тисяч гривень
31 липня 2025, 16:03
На Київщині викрили схему з закупівлі квадрокоптерів за завищеними цінами - державі завдано збитків майже 2 млн грн
31 липня 2025, 15:48
Організаторам масштабного виробництва підроблених пестицидів CORAGEN оголосили підозру
31 липня 2025, 15:18
Депутат-колаборант з Запоріжжя передав до РФ майже 24 тис. тонн урожаю - збитки понад 56 млн грн
31 липня 2025, 15:08
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Всі публікації »
Анастасія Радіна
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Всі блоги »