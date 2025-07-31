У Харкові затримали агента ФСБ, який наводив удари по енергоінфраструктурі міста

фото: СБУ

Служба безпеки запобігла черговій спробі РФ зруйнувати енергетичну інфраструктуру Харкова та зірвати підготовку міста до нового опалювального сезону

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Так, правоохоронці затримала агента ФСБ, який коригував російські обстріли по енергетичній інфраструктурі Харкова. Зловмисником виявився 34-річний експрацівник місцевого підприємства теплоенергетики, якого звільнили через наркозалежність. ФСБ дистанційно завербувала його через соцмережі й запропонувала гроші в обмін на співпрацю.

На замовлення РФ зрадник збирав координати військових, пунктів дислокації ТЦК, геолокації мобільних вогневих груп ППО, модульних котелень, електро- і теплогенеруючих об’єктів міста. Окупанти планували використати цю інформацію для підготовки нової серії ракетно-дронових ударів.

За матеріалами СБУ, агент координував свою підривну діяльність із діючим співробітником ФСБ. На фінальному етапі спецоперації фігуранта затримали.

Під час обшуку у нього вилучили телефон із доказами роботи на РФ. Правоохоронці повідомили ворожому агенту про підозру в державній зраді.

"Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", — йдеться в повідомленні.