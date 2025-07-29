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29 липня 2025, 21:55

У Дніпрі судили українця, який в колонії РФ підписав контракт на військову службу

29 липня 2025, 21:55
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У Дніпрі судили чоловіка, який воював у складі російської армії. Зазначається, що контракт він підписав добровільно

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Шевченківський районний суд Дніпра визнав громадянина винним у державній зраді й колабораціонізмі. Чоловіка українські військові взяли в полон як солдата російської армії. Він виявився громадянином України, якого раніше судили за замах на вбивство окупаційним судом АР Крим.

Він відбував покарання у виправній колонії суворого режиму в місті Волгоград РФ. У березні минулого року за власною волею українець підписав контракт з Міноборони РФ про військову службу. Після короткого навчання навесні 2024 року його відправили воювати на територію України, в Донецьку область. У військовій частині він обіймав посаду стрільця і брав участь у бойових завданнях на території Донецької області України — с. Новоозерка, м. Іловайськ, м. Донецьк, с. Красногорівка.

Також відомо, що в районі Красногорівки Покровського району в результаті вибуху гранати, скинутої безпілотним літальним апаратом, обвинувачений отримав множинні тілесні пошкодження.

Після лікування він знову повернувся до російської армії. Восени минулого року він, начебто, був "командиром відділення окремої гвардійської мотострілецької бригади", проте такої інформації у військовому квитку немає.

13-17 січня 2025 року він був в Авдіївці. 19 січня він сам здався у полон Збройним Силам України. На суді чоловік визнав провину. Він зазначив, що розумів, що воює проти свого народу, але заявив, що розкаявся.

Суд призначив йому 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна та забороною на 13 років обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Нагадаємо, раніше на Харківщині викрили чоловіка, який "зливав" росіянам локації ЗСУ на Ізюмському напрямку. Він шпигував за регіональними пунктами базування та переміщеннями Сил оборони України.

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