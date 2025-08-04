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04 серпня 2025, 09:39

Українські війська просунулися на Запоріжжі, – ISW

04 серпня 2025, 09:39
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Карта: understandingwar.org
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Українські війська нещодавно просунулися в південній частині села Плавні Василівського району (на захід від Оріхова) на Запоріжжі

Про це з посиланням на геолоковані дані від 2 серпня повідомив Інститут вивчення війни (ISW), передає RegioNews із посиланням на "Справжнє".

Аналітики зазначають, що заяви російських пропагандистів про просування в Плавнях та південній частині Степногірська не мають підтвердження.

Аналізуючи ситуацію на сході Запорізької області, аналітики зазначають, що в неділю, 3 серпня, російські війська продовжили наступ, але без успіху.

Йдеться про райони на північний схід від Гуляйполя – поблизу Левадного, Темирівки (Запорізька область), Новополя та Зеленого Поля (Донецька область, адмінмежа з Запорізькою).

Нагадаємо, за минулу добу Сили оборони ліквідували 1010 окупантів, ворожий танк, 8 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем та 85 одиниць автомобільної техніки.

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