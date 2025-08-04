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У понеділок, 4 серпня, вранці російська армія завдала удару по Хмельницькій області

Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін , передає RegioNews .

"Щойно ворог атакував область. Попередньо, без травмованих чи загиблих", – йдеться у повідомленні.

Також очільник ОВА закликав громадян під час повітряної тривоги перебувати в укриттях.

Раніше Повітряні сил повідомляли про ракетну небезпеку і "Кинжал" у напрямку Старокостянтинова.

Нагадаємо, в ніч на 4 серпня російські війська вкотре атакували Одеську область. Внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі, які вогнеборці ліквідували спільно з добровольцями.