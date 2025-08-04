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В ніч на 4 серпня російські військові знову завдали ударів по столичному регіону

Про це інформує RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції .

Станом на 8:40 у Бориспільському районі пошкоджень зазнали шість приватних будинків та автомобіль. Інформації про постраждалих наразі немає.

Правоохоронці документують наслідки ворожих атак.

За даними пресслужби Київської ОВА, тривога вночі оголошувалася в усіх семи районах області. Працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури немає.

Нагадаємо, в ніч на 4 серпня російські війська вкотре атакували Одеську область. Внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі, які вогнеборці ліквідували спільно з добровольцями.