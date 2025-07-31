Россия нанесла удар по Краматорску: есть погибший и раненые
Российские войска нанесли прицельный ракетный удар по центральной части Краматорска, что в Донецкой области
Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.
В результате атаки погиб один человек, еще 11 получили ранения, среди них есть тяжелобольной. На месте происшествия работают спасатели и экстренные службы.
Взрыв полностью разрушил один многоэтажный дом, а ударная волна повредила около десяти соседних домов. Огонь, возникший после взрыва, тушат с привлечением пожарного тактического робота Magirus Wolf С1.
Чрезвычайники продолжают аварийно-спасательные работы и поиски возможных пострадавших под завалами. Ситуация остается напряженной, специалисты прилагают максимум усилий для минимизации последствий атаки.
Напомним, комбинированный удар по Киеву: среди погибших — 6-летний ребенок. Отмечается, что в Киеве количество погибших возросло до 11 человек. Среди них один ребенок.