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31 липня 2025, 08:55

На Донеччині росіяни вбили 2 та поранили 10 мирних жителів

31 липня 2025, 08:55
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Минулої доби, 30 липня, російська армія вбила двох мирних жителів Донецької області. Через ворожі обстріли ще 10 цивільних дістали поранення

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За оперативними даними, ворожі удари забрали життя двох цивільних у Софіївці.

"Росія вбиває цивільних! Ще 10 людей в області за добу дістали поранення", — йдеться в повідомленні.

Загальна кількість жертв Росії на Донеччині (3 382 загиблих і 7 705 постраждалих) зафіксована без урахування Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо, вночі 31 липня РФ завдала масованого комбінованого удару по Києву, застосувавши ракети та дрони. У Святошинському районі столиці зруйнований цілий під'їзд. Повідомлялося про шістьох загиблих, серед них — 6-річна дитина.

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