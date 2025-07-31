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31 июля 2025, 08:55

В Донецкой области россияне убили 2 и ранили 10 мирных жителей

31 июля 2025, 08:55
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иллюстративное фото: Нацполиция
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За прошедшие сутки, 30 июля, российская армия убила двух мирных жителей Донецкой области. Из-за вражеских обстрелов еще 10 гражданских получили ранения

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По оперативным данным, вражеские удары унесли жизни двух гражданских в Софиевке.

"Россия убивает гражданских! Еще 10 человек в области за сутки получили ранения", - говорится в сообщении.

Общее число жертв России в Донецкой области (3 382 погибших и 7 705 пострадавших) зафиксировано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним, ночью 31 июля РФ нанесла массированный комбинированный удар по Киеву, применив ракеты и дроны. В Святошинском районе столицы разрушен подъезд. Сообщалось о шести погибших, среди них — 6-летний ребенок.

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