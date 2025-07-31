"Жирна" ціль: на Донеччині прикордонники знищили пункт управління ворожими БпЛА
Поблизу Костянтинівки Донецької області воїни підрозділу "Фенікс" бригади "Помста" виявили та знищили російський пункт управління безпілотниками
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Крім того, українські воїни завдали потужного удару по дронах противника.
"Продовжуємо виявляти та знищувати FPV-засідки. Вигравши повітряну дуель — збили 2 БпЛА "мавік", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше на Сіверському напрямку пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" бригади "Помста" зупинили комбінований штурм РФ у районі селища Білогорівка.
На Харківщині прикордонники знищили техніку та позиції росіянВсі новини »
30 липня 2025, 10:14Воїни ГУР показали, як вперше застосували FPV-дрони у відкритому морі біля Криму
30 липня 2025, 06:10Третя штурмова показала, як нищать окупантів дронами на Харківському напрямку
29 липня 2025, 20:53
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
На узбережжя Одещини винесло морську міну
31 липня 2025, 05:05У Харківській області понад 200 видаків перевищення допустимих концентрацій у повітрі
31 липня 2025, 02:15На Запоріжжі 60-річна жінка постраждала внаслідок російського удару
31 липня 2025, 01:55У Києві горіла трансформаторна підстанція
31 липня 2025, 01:35Атака на Київ: у столиці пожежі та вибухи
31 липня 2025, 00:55Бійці ГУР висадилися на Тендрівській косі та ліквідували окупантів
31 липня 2025, 00:35Кияни ночують у метро через обстріли росіян
30 липня 2025, 23:55На Дніпропетровщині підлітки залізли на меморіал загиблим захисникам заради фото
30 липня 2025, 23:45Удар по Кам'янському: чоловік загиблої вагітної жінки розповів, про яке майбутнє вона мріяла
30 липня 2025, 23:25
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни