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31 липня 2025, 04:00

"Жирна" ціль: на Донеччині прикордонники знищили пункт управління ворожими БпЛА

31 липня 2025, 04:00
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фото: ДПСУ
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Поблизу Костянтинівки Донецької області воїни підрозділу "Фенікс" бригади "Помста" виявили та знищили російський пункт управління безпілотниками

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Крім того, українські воїни завдали потужного удару по дронах противника.

"Продовжуємо виявляти та знищувати FPV-засідки. Вигравши повітряну дуель — збили 2 БпЛА "мавік", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Сіверському напрямку пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" бригади "Помста" зупинили комбінований штурм РФ у районі селища Білогорівка.

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РФ війна прикордонники окупанти дрон БПЛА втрати росіян Костянтинівка Донеччина підрозділ Фенікс бригада Помста
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