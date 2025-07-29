Фото: Третя штурмова бригада

Українські військові продовжують нищити ворога на різних напрямках. Третя штурмова бригада опублікувала нові кадри, де можна побачити, як наші захисники атакують ворога дронами

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Третя штурмова бригада показала, як на Харківському напрямку наші воїни знищують ворожі позиції дронами. На відео можна побачити, як українські безпілотниками влучають по позиціях російських військ у лісопосадках та польових бліндажах.

"Мінуснули також ворожу вантажівку та склад боєприпасів — тепер їх не використають проти нас", - написали військові. Нагадаємо, раніше

Нагадаємо, раніше на Сіверському напрямку пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" бригади "Помста" зупинили комбінований штурм російських військ у районі Білогорівки Луганської області. Росіяни пішли в бій з піхотою, легким автотранспортом та важкою бронетехнікою. По них ефективно відпрацювали розрахунки FPV та екіпажі бомберів "Vampire".