Бригада "Помста" відбила російський штурм під Сіверськом

фото: ДПСУ

На Сіверському напрямку пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" бригади "Помста" зупинили комбінований штурм РФ у районі селища Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Окупанти кинули в бій піхоту, легковий автотранспорт та важку бронетехніку. По ворогу ефективно відпрацювали розрахунки FPV та екіпажі бомберів "Vampire".

"Знищено 2 танки, броньовану машину, легковий автотранспорт противника. Піхоту, яка намагалася розсіятися по "зеленці", наздогнали та знешкодили. Втекти не вдалося нікому", — йдеться в повідомленні.