На Харківщині прикордонники знищили техніку та позиції росіян

фото: ДПСУ

Прикордонники бригади «Гарт» знищили техніку та позиції ворога у Харківській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Прикордонники виявляють як рухомі, так і замасковані нерухомі цілі, передають координати мінометним розрахункам та ударним групам БпЛА, а ті чітко виконують свою роботу.

Під час однієї із операцій було знищено мотоцикл, 2 автомобілі, точку запуску ворожих безпілотників та 5 окупантів.

Нагадаємо, на Харківщині зафіксували нове просування ворога. Зокрема 25 липня було зафіксовано просування російських підрозділів у районах Мирного та Куп'янська.