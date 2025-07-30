Воїни ГУР показали, як вперше застосували FPV-дрони у відкритому морі біля Криму
Під час рейду біля узбережжя Криму бійці підрозділу "Raven Group" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України вперше застосували FPV-дрони з човнів у відкритому морі
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.
У відомстві зазначили, що 11 вересня 2024 року завдяки FPV-дронам із човнів розвідники змогли придушити вогневі засоби РФ на газовидобувній платформі "Петро Годованець" у Чорному Морі.
"На відео — ексклюзивні кадри бойової роботи розвідників. Окупанти зазнали втрат серед особового складу та техніки", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно ГУР презентувало документальний фільм режисера Олександра Небиловича "Боротьба за Чорне море" про унікальні морські операції.
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