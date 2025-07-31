"Жирная" цель: на Донетчине пограничники уничтожили пункт управления вражескими БпЛА
Вблизи Константиновки Донецкой области воины подразделения "Феникс" бригады "Месть" обнаружили и уничтожили российский пункт управления беспилотниками
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Кроме того, украинские воины нанесли мощный удар по дронам противника.
"Продолжаем выявлять и уничтожать FPV-засады. Выиграв воздушную дуэль - сбили 2 БпЛА "мавик", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее на Северском направлении пилоты пограничного подразделения "Феникс" бригады "Месть" остановили комбинированный штурм РФ в районе поселка Белогоровка.
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