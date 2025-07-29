14:25  29 липня
Монет номіналом 10 копійок більше не буде: деталі від Нацбанку
13:11  29 липня
У Дніпрі посеред білого дня чоловік напав на літню жінку
07:32  29 липня
На Рівненщині з'являться мобільні блокпости
UA | RU
UA | RU
29 липня 2025, 17:19

Армія РФ скинула авіабомби на Костянтинівку в Донецькій області, є поранені

29 липня 2025, 17:19
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У вівторок, 29 липня росіяни скинули на місто Костянтинівка три бомби «ФАБ-250»

Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Донеччини.

Внаслідок атаки поранень зазнали троє цивільних осіб:

  • 74-річний чоловік, перебуває у тяжкому стані;
  • жінка, 70 років;
  • чоловік, 47 років.

Також пошкоджено 8 багатоквартирних будинків.

Нагадаємо, на Донеччині екіпаж "Білий янгол" потрапив під удари дронів під час евакуації поранених. За словами правоохоронців, дрони-камікадзе неодноразово намагалися вразити транспортні засоби.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Донецька область Костянтинівка РФ авіабомба війна
Стало відомо, скільки українців вдалося врятувати з російського полону
28 липня 2025, 15:44
Армія РФ обстріляла реактивними снарядами Костянтинівку на Донеччині
28 липня 2025, 14:59
За добу ЗСУ ліквідували 1000 окупантів, — Генштаб
28 липня 2025, 12:00
Всі новини »
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
На Полтавщині судитимуть чоловіка, який провів понад 2 тисячі операцій у забороненій системі WebMoney
29 липня 2025, 16:35
У Києві викрили лікарів, які за гроші допомагали ухилянтам виїжджати за кордон
29 липня 2025, 16:21
Жителька Одещини може сісти на 10 років за те, що підпалила солому односельця
29 липня 2025, 16:19
На Харківщині посилюють підтримку ветеранів і сімей військових
29 липня 2025, 16:10
Удар по Кам'янському: у соцмережах показали, як після атаки виглядає пологовий будинок
29 липня 2025, 15:57
Вакансія міністра культури – це вакансія нового цензора
29 липня 2025, 15:45
Від мрії до бізнесу: як жінка з Чугуєва відкрила квітковий магазин завдяки гранту
29 липня 2025, 15:32
Жителі Волині організували бізнес на незаконному переправленні осіб через кордон
29 липня 2025, 15:30
На Буковині затримали поліцейського і спільника під час спроби вивезти ухилянтів до Молдови
29 липня 2025, 15:30
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Геннадій Друзенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »