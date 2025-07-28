фото: Сергій Горбунов, начальник Костянтинівської міської військової адміністрації

Росіяни зі «Смерчів» обстріляли місто Костянтинівка в Донецькій області

Як передає RegioNews, про це в Фейсбуці повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

"Сьогодні в першій половині дня місто Костянтинівка зазнало чергового обстрілу з боку російських окупаційних військ. Ворог завдав удару двома ракетами з реактивної системи залпового вогню Смерч", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією зафіксовано одне влучання по території міста. На щастя, внаслідок атаки постраждалих серед цивільного населення немає.

Проте обстріл не минув без наслідків для інфраструктури. Пошкоджено один об'єкт – фасад підприємства, яке розташоване в зоні влучання.

Нагадаємо, на Донеччині фіксують нове просування ворога - поблизу Яблунівки та Горіхового. Це вказує на локальне розширення зони бойових дій і збільшення тиску з боку армії РФ на східному напрямку.