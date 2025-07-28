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28 липня 2025, 12:00

За добу ЗСУ ліквідували 1000 окупантів, — Генштаб

28 липня 2025, 12:00
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Минулої доби, 27 липня, Сили оборони України ліквідували 1 000 військових РФ. Вчора українські захисники знищили одну РСЗВ, 235 ворожих дронів, а також десятки одиниць техніки та озброєння окупантів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 1 050 250 військових.

Нагадаємо, у ніч на 28 липня РФ запустила по Україні сім ракет, а також 324 ударних дронів типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО знешкодили 311 ворожих цілей.

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