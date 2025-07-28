За добу ЗСУ ліквідували 1000 окупантів, — Генштаб

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби, 27 липня, Сили оборони України ліквідували 1 000 військових РФ. Вчора українські захисники знищили одну РСЗВ, 235 ворожих дронів, а також десятки одиниць техніки та озброєння окупантів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 1 050 250 військових.