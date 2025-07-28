фото: Національна поліція України

Під час евакуаційної операції екіпаж гуманітарної місії "Білий янгол" потрапив під інтенсивні атаки з повітря

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Інцидент стався під час вивезення поранених та мирного населення з міст Покровськ і Родинське. Поліцейські спільно з волонтерами вивозили двох чоловіків, які зазнали поранень, а також допомагали іншим мешканцям регіону залишити зону небезпеки.

Рятувальна місія проходила у вкрай складних умовах. За словами правоохоронців, дрони-камікадзе неодноразово намагалися вразити транспортні засоби. Щоб зберегти життя, евакуаційна група разом із цивільними залишала автомобілі й ховалася в укриттях чи у природному рельєфі місцевості.

Серед евакуйованих – сім’я з Покровська, яка кілька годин перед тим пережила російський обстріл. Ще дві родини приєдналися до колони на власних авто. Усі врятовані були доставлені в безпечне місце, де їм надають необхідну допомогу.

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