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26 липня 2025, 16:55

Росіяни просуваються на Покровському напрямку - ISW

26 липня 2025, 16:55
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Ілюстративне фото
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Російські війська можуть проводити диверсійні місії у Покровську. Також у ISW розповіли, що росіяни, схоже, захопили ще одне селище

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), передає RegioNews.

Ймовірно, росіяни захопили селище Гродівської селищної громади Покровського району Донецької області Новоекономічне, що на північний схід від Покровська. Також, схоже, російські війська проводять обмежені диверсійні та розвідувальні місії в Покровську.

Один із пов'язаних із Кремлем військовий блогер стверджував, що українські війська утримують позиції поблизу шахти "Капітальна". Це на захід від Новоекономічного та на південь від шахти.

За його словами, росіяни нібито просунулись й далі на північний схід від Покровська поблизу Никанрівки, Бойківки та Затишок, а також на південь від Покровська поблизу Сухого Яру та Новоукраїнки.

"Російські мілблогери стверджували, що підрозділи 30-ї мотострілецької бригади Російської Федерації (2-га ЦАА, Центральний військовий округ [ЦВО]) нещодавно брали участь у захопленні Звірового (на південний захід від Покровська)", - кажуть в ISW.

Фото: ISW

Нагадаємо, на початку липня повідомляли, що російські війська захопили населені пункти Зелений Кут та Новоукраїнка. Вони знаходяться уздовж адміністративної межі Донецької та Дніпропетровської областей.

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