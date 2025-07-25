Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати Росії: інформація станом на 25 липня

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби, 24 липня, Сили оборони України ліквідували 980 військових РФ. Крім того, наші захисники знищили дві крилаті ракети, дві системи ППО, 196 ворожих дронів, а також десятки одиниць техніки та озброєння

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 1 047 250 військових.