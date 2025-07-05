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05 липня 2025, 17:24

Росіяни окупували два села біля адмінмежі Дніпропетровщини та Донеччини – DeepState

05 липня 2025, 17:24
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фото: DeepState
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За даними аналітиків проєкту DeepState, російські війська зайняли населені пункти Зелений Кут та Новоукраїнка уздовж адміністративної межі Донецької та Дніпропетровської областей 

Про це повідомляє Deepstate, передає RegioNews.

Ці села розташовані поблизу селища Дачне, яке є ключовим напрямком для потенційного наступу окупантів на Дніпропетровщину.

Аналітики відзначили, що ворог робить спроби просунутися вглиб території, попри додаткові ресурси ЗСУ, які утримують оборону.

Як наголошується, Росія може використовувати цей прорив як інформаційний привід для внутрішньої та зовнішньої пропаганди, тоді як для України це важливе стратегічне завдання – не допустити переходу ворога за адмінмежі ще однієї області.

За даними DeepState, у червні РФ окупувала близько 556 км² української території, з концентрацією просувань на Новопавлівському та Покровському напрямках (29 % та 27% відповідно)

Нагадаємо, в кінці травня російські війська окупували чотири населених пункти в Сумській області.


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Росія Україна російська армія Дніпропетровська область Донецька область окупація село
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