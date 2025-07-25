Стало відомо, скільки людей залишаються в зоні бойових дій на Донеччині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У громадах Донецької області, які належать до зони активних бойових дій, нині залишаються близько 23 тисяч цивільних осіб, серед яких 113 дітей. Зокрема, 108 дітей перебувають у Лиманській громаді, ще 5 — у Торецькій

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив представник Донецької ОВА Дмитро Петлін, передає RegioNews.

Зазначається, що до зони активних бойових дій входять 18 громад області.

За словами Петліна, лише за останній тиждень з регіону було евакуйовано понад 2,5 тисячі осіб.

Загалом з території Донеччини, підконтрольної українській владі, з початку повномасштабного вторгнення вже евакуювали понад 1 млн 238 тис. цивільних, з них понад 193 тис. — діти, а також понад 46 тис. осіб з інвалідністю.

Наразі на підконтрольній території залишаються близько 265 тисяч цивільних мешканців.

Як відомо, обов’язкова евакуація з Донецької області триває із серпня 2022 року.

Нагадаємо, на Донеччині ухвалили рішення щодо примусової евакуації родин із дітьми з низки населених пунктів Добропільської та Криворізької громад.

Раніше повідомлялося, що минулої доби, 24 липня, російська армія вбила двох мирних жителів Донецької області. Також поранення дістали 17 цивільних.