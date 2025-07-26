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Российские войска могут проводить диверсионные миссии в Покровске. Также в ISW рассказали, что россияне, похоже, захватили еще один поселок

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), передает RegioNews.

Вероятно, россияне захватили поселок Гродовской поселковой общины Покровского района Донецкой области Новоэкономическое, что к северо-востоку от Покровска. Похоже, российские войска проводят ограниченные диверсионные и разведывательные миссии в Покровске.

Один из связанных с Кремлем военный блоггер утверждал, что украинские войска удерживают позиции вблизи шахты "Капитальная". Это к западу от Новоэкономического и к югу от шахты.

По его словам, россияне якобы продвинулись и дальше к северо-востоку от Покровска близ Никанровки, Бойковки и Уюта, а также к югу от Покровска близ Сухого Яра и Новоукраинки.

"Российские милблогеры утверждали, что подразделения 30-й мотострелковой бригады Российской Федерации (2-я ЦАА, Центральный военный округ [ЦВО]) недавно участвовали в захвате Зверевого (юго-западнее Покровска)", - говорят в ISW.

Фото: ISW

Напомним, в начале июля сообщали, что российские войска захватили населенные пункты Зеленый Кут и Новоукраинку. Они находятся вдоль административной границы Донецкой и Днепропетровской областей.