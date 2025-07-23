12:34  23 июля
В Ровно впервые за три года зафиксировали случай тропической малярии
06:40  23 июля
В Черновцах в водоеме обнаружили тело женщины
04:20  23 июля
Певица Анна Тринчер рассказала, как ее шантажировали интимным видео
UA | RU
UA | RU
23 июля 2025, 15:38

Полицейские под обстрелами эвакуировали 5 человек из Константиновки

23 июля 2025, 15:38
Читайте також українською мовою
скриншот с видео/Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

В Константиновке, что в зоне активных боевых действий, правоохранители провели эвакуацию пяти местных жителей, несмотря на постоянные обстрелы

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Ситуация в городе остается крайне опасной – взрывы раздаются с короткими перерывами, однако сотрудники полиции продолжают спасать гражданских из-под огня.

Во время одного из таких выездов, когда вывозили 52-летнюю женщину вместе с ее 24-летней дочкой, эвакуационный транспорт пытался атаковать вражеский дрон.

Еще одной из эвакуированных стала 66-летняя жительница, которая обратилась в полицию с просьбой о помощи из-за проблем со здоровьем. Женщина рассказала, что постоянные обстрелы превратили ее жизнь в сплошной ужас. Впоследствии к эвакуации присоединились супруги - 64-летняя женщина и ее 68-летний мужчина, которые также решили покинуть опасную территорию.

Напомним, одна из стран ЕС призвала своих граждан покинуть РФ.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Константиновка Донецкая область обстрел FPV-дрон обстрелы эвакуация безопасность
В Кривом Роге ликвидируют последствия ночной атаки: повреждены десятки домов
23 июля 2025, 14:44
Оккупанты ударили по Херсону: погибла женщина
23 июля 2025, 11:30
Россия убила мирного жителя Донецкой области, пострадали 20 человек
23 июля 2025, 11:20
Все новости »
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
В четверг в Украине ожидается до +34 градусов, но иногда пройдут дожди с грозами
23 июля 2025, 15:39
Кадровые изменения в Минобороны: Тимошенко больше не советник Умерова
23 июля 2025, 15:21
На Харьковщине открыли еще одну модульную амбулаторию
23 июля 2025, 15:20
В Киеве продолжается ликвидация последствий непогоды 22 июля
23 июля 2025, 15:09
Семья полковника СБУ обзавелась элитным жильем в трех городах Украины
23 июля 2025, 15:01
Стала жертвой фейковой криптобиржи: в Прикарпатье женщина потеряла 600 тыс грн
23 июля 2025, 14:59
Стало известно, когда Украина получит анонсированные Трампом Patriot
23 июля 2025, 14:46
В Кривом Роге ликвидируют последствия ночной атаки: повреждены десятки домов
23 июля 2025, 14:44
Мошенницу, обворовавшую украинцев на 50 млн грн под видом сборов на дроны, экстрадировали из ОАЭ
23 июля 2025, 14:40
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Марианна Безуглая
Все блоги »