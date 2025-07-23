скриншот с видео/Национальная полиция Украины

В Константиновке, что в зоне активных боевых действий, правоохранители провели эвакуацию пяти местных жителей, несмотря на постоянные обстрелы

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Ситуация в городе остается крайне опасной – взрывы раздаются с короткими перерывами, однако сотрудники полиции продолжают спасать гражданских из-под огня.

Во время одного из таких выездов, когда вывозили 52-летнюю женщину вместе с ее 24-летней дочкой, эвакуационный транспорт пытался атаковать вражеский дрон.

Еще одной из эвакуированных стала 66-летняя жительница, которая обратилась в полицию с просьбой о помощи из-за проблем со здоровьем. Женщина рассказала, что постоянные обстрелы превратили ее жизнь в сплошной ужас. Впоследствии к эвакуации присоединились супруги - 64-летняя женщина и ее 68-летний мужчина, которые также решили покинуть опасную территорию.

Напомним, одна из стран ЕС призвала своих граждан покинуть РФ.