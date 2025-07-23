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23 липня 2025, 11:20

Росія вбила мирного жителя Донеччини, постраждали 20 людей

23 липня 2025, 11:20
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фото: Вадим Філашкін
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За 22 липня на Донеччині внаслідок обстрілів російських військ загинув один мирний житель. Є багато поранених

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За наявними даними, жертвою російських терористів став житель Краматорська.

"Ще 20 людей в області за добу дістали поранення", — йдеться в повідомленні очільника ОВА.

Загальна кількість жертв Росії на Донеччині (3 374 загиблих і 7 648 постраждалих) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо, вчора окупанти атакували понад 30 міст і сіл Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів загинула людина, постраждали дев'ятеро мирних мешканців.

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