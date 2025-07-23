Разведчики показали, как роботы ГУР уничтожают россиян возле Торецка и Покровска
На Торецком и Покровском направлениях благодаря использованию наземных дронов бойцы подразделения беспилотных систем ГУР МО Украины уже уничтожили до 100 российских оккупантов
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.
В ведомстве отметили, что военные разведчики продолжают развивать наземные роботизированные системы для логистических и эвакуационных миссий, а также уничтожения личного состава и укрытий противника.
"На видео - уникальные кадры боевой и логистической работы с применением современных роботизированных систем", - говорится в сообщении.
Так, малозаметные "курьеры" осуществили ряд взрывных "доставок" прямо на позиции оккупантов.
Кроме того, разведчики показали экспериментальный наземный дрон с гранатометом. Этот боевой комплекс может эффективно наносить поражение врагу в укрытиях. В настоящее время система проходит адаптацию к боевым условиям.
Напомним, на днях воины спецподразделения ГУР "Prymarу" сожгли российские комплексы ПВО на Донецком направлении.