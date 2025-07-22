На Курщині прикордонники взяли в полон російського морпіха

фото: ДПСУ

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Виявилося, що менше місяця тому загарбник добровільно підписав річний контракт, за який йому обіцяли 3 млн російських рублів. Однак, грошей він так і не отримав.

Його направили до Курської області й невдовзі відправили на перший штурм українських позицій. Зазначається, що 35-річний рядовий, заблукавши, сам вийшов до прикордонників.

"Морпіх-штурмовик й не сподівався, що його залишать живим, однак прикордонники евакуювали його з позиції і передали одному з підрозділів Сил оборони України", — йдеться в повідомленні.