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22 липня 2025, 06:40

На Курщині прикордонники взяли в полон російського морпіха

22 липня 2025, 06:40
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фото: ДПСУ
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Українські прикордонники полонили російського окупанта на Курському напрямку. Ним виявився військовослужбовець 40-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ родом із Курганської області

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Виявилося, що менше місяця тому загарбник добровільно підписав річний контракт, за який йому обіцяли 3 млн російських рублів. Однак, грошей він так і не отримав.

Його направили до Курської області й невдовзі відправили на перший штурм українських позицій. Зазначається, що 35-річний рядовий, заблукавши, сам вийшов до прикордонників.

"Морпіх-штурмовик й не сподівався, що його залишать живим, однак прикордонники евакуювали його з позиції і передали одному з підрозділів Сил оборони України", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Сумщині українські десантники взяли в полон 15 окупантів.

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