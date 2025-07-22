Донеччина під масованими обстрілами: росіяни вбили 3 і поранили 12 цивільних
Минулої доби, 21 липня, російська армія вбила трьох мирних жителів Донецької області. Також поранення дістали 12 цивільних
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.
За оперативними даними, росіяни вбили трьох цивільних у Краматорську, Костянтинівці і Зарічному.
"Ще 12 людей в області за добу дістали поранення", — йдеться в повідомленні.
Загальна кількість жертв Росії на Донеччині (3 373 загиблих і 7 628 постраждалих) зафіксована без урахування Маріуполя та Волновахи.
Нагадаємо, вчора ввечері авіація РФ вдарила по спальному району Сум КАБами. Через атаку пошкоджені будинки та автівки, постраждали мирні жителі.
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