Донеччина під масованими обстрілами: росіяни вбили 3 і поранили 12 цивільних

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Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За оперативними даними, росіяни вбили трьох цивільних у Краматорську, Костянтинівці і Зарічному.

"Ще 12 людей в області за добу дістали поранення", — йдеться в повідомленні.

Загальна кількість жертв Росії на Донеччині (3 373 загиблих і 7 628 постраждалих) зафіксована без урахування Маріуполя та Волновахи.