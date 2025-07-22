У Києві бойова частина збитої російської ракети Х-69 впала біля житлового будинку

фото: Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС

У столиці бойова частина збитої російської ракети Х-69 впала поруч із житловим будинком. Вона могла здетонувати будь-якої миті. Смертоносний боєприпас ліквідували

Про це повідомляє Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України, передає RegioNews.

"Сапери ідентифікували об'єкт і за допомогою спеціального маніпулятора завантажили до автомобіля для транспортування й подальшого знищення у безпечних умовах", — йдеться в повідомленні.