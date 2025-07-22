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22 липня 2025, 07:56

Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: пошкоджена інфраструктура, виникли пожежі

22 липня 2025, 07:56
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фото: Сергій Лисак
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Ввечері та вночі окупаційні війська продовжили тероризувати Дніпропетровщину. Росіяни били по чотирьох районах області

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За наявними даними, вночі сили ППО збили в регіоні 14 ворожих ударних безпілотників.

"У Магдалинівській громаді Самарівського району внаслідок влучання БпЛА пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Сталася пожежа, яку вже загасили", — поінформував Сергій Лисак.

Через атаки безпілотників виникли пожежі у Васильківській громаді Синельниківського району. Там понівечене державне підприємство.

На Межівську громаду ворог спрямував FPV-дрон, що пошкодив гараж. За уточненою інформацією, через вечірній удар КАБами постраждала 24-річна дівчина. Потрощені 10 приватних будинків.

По Зеленодольській громаді Криворізького району агресор поцілив FPV-дроном. Там пошкоджена інфраструктура.

Нікопольщина потерпала від ударів FPV-дронами та артилерією. Гучно було у райцентрі, Марганецькій і Покровській громадах. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Нагадаємо, вчора ворог атакував кілька громад Дніпропетровщини, спричинивши пошкодження будівель, інфраструктури. Внаслідок атак постраждали дві жінки віком 65 та 57 років.

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