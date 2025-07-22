Донетчина под массированными обстрелами: россияне убили 3 и ранили 12 гражданских
За прошедшие сутки, 21 июля, российская армия убила троих мирных жителей Донецкой области. Также ранения получили 12 гражданских
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.
По оперативным данным, россияне убили троих гражданских в Краматорске, Константиновке и Заречном.
"Еще 12 человек в области за сутки получили ранения", - говорится в сообщении.
Общее число жертв РФ в Донецкой области (3 373 погибших и 7 628 пострадавших) зафиксировано без учета Мариуполя и Волновахи.
Напомним, вчера вечером авиация РФ ударила по спальному району Сум КАБами. Из-за атаки повреждены дома и автомобили, пострадали мирные жители.
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