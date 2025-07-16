фото: Укрзалізниця

Покровський вокзал, з якого починалась дорога до безпеки для тисяч українців, нині нагадує про незламність у прифронтових реаліях

Про це повідомляє Укрзалізниця, передає RegioNews.

Залізничний вокзал у місті Покровськ став важливим пунктом евакуації для тисяч людей, які у складні часи війни виїжджали звідси у більш безпечні регіони України. Саме тут починався їхній шлях до порятунку, який супроводжувався важкими емоціями - сльозами розставань, болем втрат, але й теплими обіймами, підтримкою та надією на краще майбутнє.

Ця будівля стала свідком численних історій, що поєднують страх і віру, розлуку і сподівання. Вокзал був місцем, де люди з різних куточків нашої країни знаходили підтримку і сили рухатися далі, залишаючи за плечима небезпеку.

Наразі будівля сильно постраждала внаслідок обстрілів, отримавши серйозні пошкодження. Проте, попри руйнування, вона досі стоїть міцно, як і дух мешканців Покровська. Цей вокзал став символом незламності і стійкості, що відображає волю громади протистояти агресії та зберігати віру в перемогу.

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